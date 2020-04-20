Відео з кенгуру на автомобільній дорозі опубликовала поліція Південної Австралії.

На відеозаписі від 19 квітня видно, як кенгуру стрибає по порожньому центральному діловому районі в Аделаїді, оскільки жителі міста змушені сидіти вдома через карантинних обмежень.

“Співробітники служби безпеки вистежили підозрюваного в сірій шубі, що стрибає сьогодні вранці в сіті-центрі Аделаїди. В останній раз його бачили, що прямують в Західний Парклендс”, – пише поліція Південної Австралії.


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