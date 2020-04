Відео з кенгуру на автомобільній дорозі опубликовала поліція Південної Австралії.

На відеозаписі від 19 квітня видно, як кенгуру стрибає по порожньому центральному діловому районі в Аделаїді, оскільки жителі міста змушені сидіти вдома через карантинних обмежень.

“Співробітники служби безпеки вистежили підозрюваного в сірій шубі, що стрибає сьогодні вранці в сіті-центрі Аделаїди. В останній раз його бачили, що прямують в Західний Парклендс”, – пише поліція Південної Австралії.

Protective Security Officers tracked a suspect wearing a grey fur coat hopping through the heart of the #adelaide CBD this morning. He was last seen on foot heading into the West Parklands 🦘🚔👮#animaltakeover #whatsthatskip #kangaroo #cityslicker pic.twitter.com/JPyVXIYQRw

— South Australia Police (@SAPoliceNews) April 19, 2020