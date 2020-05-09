В Австралії найбільш густонаселені штати відмовилися послаблювати карантин і скасовувати ті чи інші обмеження.

Про це повідомляє Reuters.

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон напередодні повідомив про трьохетапний план щодо усунення більшості обмежень до липня і повернення на роботу майже 1 мільйона громадян.

Але в той час як більшість штатів заявило про ослаблення заходів карантину, дозволивши відкривати ресторани і магазини, найбільші, де рівень зараження все ще високий, вирішили з цим почекати.

У столиці країни, Канберрі, і деяких штатах, громадянам дозволили ходити один до одного в гості, а також дозволили публічні заходи, в тому числі весілля, якщо збираються до 10 осіб.

У південній частині країни дозволили обіди на відкритому повітрі в ресторанах і кафе. Через тиждень відкриють ресторани, бари та паби в північній частині країни.

Але Новий Південний Уельс і Вікторія, де знаходяться Сідней і Мельбурн, на які припадає майже дві третини випадків захворювання коронавірусом в країні, вирішили поки пом’якшити тільки ті заходи карантину, які стосуються малого та середнього бізнесу.

Наразі загальна смертність в Австралії внаслідок зараження COVID-19 залишається на рівні нижче 100 осіб на добу. Влада оголосила, що 770 000 осіб на континенті вже пройшли тестування, а показник позитивних тестів впав нижче 1%.