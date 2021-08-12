В Австралії мати впала на дитину під час нападу сороки: дівчинка померла

У місті Брисбен (Австралія) сорока напала на сім’ю з 5-місячною дитиною під час прогулянки парком. Мати, намагаючись захиститися від птаха, впала на доньку. Дівчинка померла від травм.

Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався в неділю, 8 серпня. Тоді Симона та Джейкоб гуляли парком спільно зі своєю 5-місячною донькою Мією. Раптом на жінку, яка тримала немовля на руках, напала сорока.

Жінка намагалася захиститися від непередбачуваного птаха, але спіткнулася і впала на доньку. Дівчинка отримала важкі травми, що призвели до смерті. Її серце зупинилося у лікарні.

Наразі пара важко переживає смерть доньки. Джейкоб та Симона попросили не тиснути на них щодо повернення на роботу. Родичі ініціювали збір коштів на похорон Мії.

“Жодними словами не можна описати страждання Джейкоба й Симони. Життя (їх доньки, – ред.) обірвалося значно швидше, ніж будь-хто з нас очікував”, – розповіли члени родини.

На інцидент відреагувала й місцева влада. Зокрема, мер міста Адріан Шрінер пообіцяв, що напади птахів у парку будуть розслідувати працівники спеціальної ради.

“Люди в пріоритеті. Звичайно, ми захищаємо тварин, але захист людей важливіший. Ми повинні почуватися у безпеці”, – сказав чиновник.

За словами мера, влада встановила майже 300 попереджувальних знаків про напади птахів за останні два роки. Однак їх кількість зросте після цієї трагедії.

Водночас представник організації BirdLife Шон Дулі пояснив, що нападають лише сороки-самці. Лише у 10% із них помічають таку поведінку. Наслідки таких нападів “можуть бути справді жахливими й руйнівними”. Кількість нападів сорок на людей збільшується з липня по грудень. Піком нападів фахівець називає вересень.