Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Федеральний уряд планує застосовувати додаток, яке в цей час використовується в Сінгапурі й називається TraceTogether.
Повідомляється, що протягом двох тижнів уряд представить план, як буде використовуватися технологія. Планується, що це буде частиною стратегії по виходу з жорстких обмежень у зв’язку з епідемією.
Також планується розширити програми тестування і відстеження, щоб забезпечити можливість реагування на локальні спалахи за допомогою програми для відстеження. Користування програмою буде добровільним, однак це вже викликає побоювання з приводу конфіденційності.
- Раніше повідомлялося, що МОЗ визначило умови, при виконанні яких продуктовим ринкам дозволено відновити роботу під час карантину.
- В Україні на COVID-19 вже захворіло понад 3 тис. осіб.