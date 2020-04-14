В Австралії анонсували мобільний додаток для відстежування людей, інфікованих коронавірусом і тих, хто з ними контактує.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Федеральний уряд планує застосовувати додаток, яке в цей час використовується в Сінгапурі й називається TraceTogether.

Повідомляється, що протягом двох тижнів уряд представить план, як буде використовуватися технологія. Планується, що це буде частиною стратегії по виходу з жорстких обмежень у зв’язку з епідемією.

Також планується розширити програми тестування і відстеження, щоб забезпечити можливість реагування на локальні спалахи за допомогою програми для відстеження. Користування програмою буде добровільним, однак це вже викликає побоювання з приводу конфіденційності.