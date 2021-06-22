Уряд Австралії пообіцяв опротестувати рекомендації Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо того, аби додати Великий бар'єрний риф в список об'єктів, які в небезпеці.

Про це повідомляє The Guardian.

На думку ЮНЕСКО, Великий Бар’єрний риф слід внести до списку об’єктів всесвітньої спадщини, яким “загрожує небезпека” через зміну клімату.

Внесення рифу до категорії об’єктів, “які перебувають під загрозою” може допомогти в усуненні загроз природній екосистемі. Але ця рекомендація ЮНЕСКО може вплинути на туризм, пов’язаний з рифом, який створює тисячі робочих місць в Австралії.

В проєкті постанови експертів ЮНЕСКО сказано, що “довгострокові перспективи екосистем рифу погіршилися від “невтішних” до “вкрай негативних”.

Однак міністерка охорони навколишнього середовища Сюзан Лей назвала такі висновки ЮНЕСКО “необґрунтованими”.

“Таке рішення було прийнято без потрібної процедури, а тільки на основі кабінетного аналізу. В ньому навіть не залучили нову інформацію про риф – дані Австралійського інституту морських наук, які демонструють нашу роботу щодо відновлення рифу”, – сказала вона.

Великий Бар’єрний риф – найбільша у світі система коралових рифів, розташована в Кораловому морі, уздовж східного узбережжя Австралії, біля узбережжя штату Квінсленд. Простягається на 2300 км. Деякі рифи вже перетворилися на коралові острови. Морський національний парк (площа понад 5 мільйонів га) включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Важливим видом економічної діяльності в регіоні є туризм, який дає близько 3 мільярдів доларів прибутку на рік.