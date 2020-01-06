Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Проливні дощі пройшли по східному узбережжю, від Сіднея до Мельбурна, а також в інших частинах Нового Південного Уельсу.
Але у неділю ввечері місцева влада попередила, що температура підвищиться до четверга.
“Поки немає підстав для самозаспокоєння”, – попередила прем’єр-міністр штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджіклян.
Вихідні дні були дуже важкими, тому що вогонь знищив ще кілька сотень будинків. У сільській місцевості небо набуло червоного кольору, а повітря наповнене попелом і димом, що сильно ускладнює дихання.
Напередодні повідомлялося, що в країні є ще майже 200 осередків пожеж, понад 1200 будинків зруйновано і мільйони гектарів землі випалені.
Нагадаємо, що у неділю австралійська влада приступили до оцінки збитків від лісових пожеж.
- Раніше супутник Himawari-8, який зараз знаходиться на орбіті в районі Австралії, передав знімки лісових пожеж на материку.
- Екологи побоюються, що в австралійських лісових пожежах загинуло більше 480 мільйонів тварин.
- В Австралії для пожежних служб в Новому Південному Уельсі за 48 годин зібрали понад 20 мільйонів австралійських доларів (13 мільйонів доларів США).