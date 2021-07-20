В Австралії штати Вікторія і Новий Південний Уельс оголосили про посилення карантину через розповсюдження штаму Delta.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У найбільш густонаселеному штаті Австралії Новому Південному Уельсі, столицею якого є Сідней, загальна кількість нових випадків зараження перевищила 1400. Наразі влада штату оголосила про ізоляцію протягом тижня. У Сіднеї карантин продовжать на п’ять днів.

У лікарнях Нового Південного Уельсу знаходиться 95 осіб, 27 – у відділенні інтенсивної терапії, 11 з яких знаходяться на штучній вентиляції легенів. Зареєстровано п’ять смертей.

З початку пандемії в країні було зареєстровано трохи більше 32 000 випадків COVID-19 і 915 смертей.

Штам Delta і низьке охоплення вакцинацією населення країни, де повністю вакциновано трохи більше 14% дорослих, випробовують на міцність служби охорони здоров’я.

Карантин у штаті Вікторія мав закінчитися у вівторок ввечері, але влада продовжила обмеження на сім днів до 27 липня.

За словами офіційних осіб, у штаті Вікторія було виявлено дев’ять місцевих випадків зараження в порівнянні з 13 днем ​​раніше. Це говорить про зниження. Загальна кількість випадків перевищила 80.

Всього в штаті Вікторія зафіксовано більш ніж 300 нових випадків зараження.