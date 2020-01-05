Про це повідомляє агентство Reuters.
Зараз невеликий дощ і зниження температури на південному сході країни дали трохи перепочинку і влада може зайнятися оцінкою збитків. При цьому ще 200 осередків все ще горять.
“Це, безумовно, довгоочікувана відстрочка, це психологічне полегшення, якщо не що інше”, – заявив на брифінгу комісар сільської пожежної служби штату Новий Південний Уельс Шейн Фіцсіммонс.
Десятки тисяч будинків як в штаті Новий Південний Уельс, так і в штаті Вікторія в неділю залишилися без електрики, військові і поліцейські продовжують евакуювати тисячі людей, які протягом декількох днів виявилися в пастці в прибережних містах в результаті пожеж.
Супутник Himawari-8, який зараз знаходиться на орбіті в районі Австралії, передав знімки лісових пожеж на материку.
За останніми даними, в результаті пожеж в Австралії загинули 18 осіб.
- Екологи побоюються, що в австралійських лісових пожежах загинуло більше 480 мільйонів тварин.