У неділю австралійська влада приступили до оцінки збитків від лісових пожеж.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зараз невеликий дощ і зниження температури на південному сході країни дали трохи перепочинку і влада може зайнятися оцінкою збитків. При цьому ще 200 осередків все ще горять.

“Це, безумовно, довгоочікувана відстрочка, це психологічне полегшення, якщо не що інше”, – заявив на брифінгу комісар сільської пожежної служби штату Новий Південний Уельс Шейн Фіцсіммонс.

Десятки тисяч будинків як в штаті Новий Південний Уельс, так і в штаті Вікторія в неділю залишилися без електрики, військові і поліцейські продовжують евакуювати тисячі людей, які протягом декількох днів виявилися в пастці в прибережних містах в результаті пожеж.

Супутник Himawari-8, який зараз знаходиться на орбіті в районі Австралії, передав знімки лісових пожеж на материку.

За останніми даними, в результаті пожеж в Австралії загинули 18 осіб.