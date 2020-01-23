Про це повідомляє ВВС.
Літак зник з радарів близько 4:30 ранку за київським часом (близько 14:00 за місцевим часом) в районі Нового Південного Уельсу.
Пізніше стало відомо, що він впав. Нікому з членів екіпажу не вдалося врятуватися. Ідентифікувати тіла поки не вдалося, але відомо, що це американські громадяни.
Їх найняли за контрактом для боротьби з австралійськими пожежами.
Причина аварії поки що не встановлена.
Пізніше керівник провінції Гладіс Береджіклян заявив, що літак розбився в Снігових горах, біля Канберра.
Довідка. Hercules C-130 – це американський військово-транспортний літак середньої і великої дальності. Ним володіє канадська повітряна пожежна компанія Кулсон Aviation, яка працює в Австралії. Літак може перевозити 15 тисяч літрів води або вогнезахисних речовин. Літаки Hercules C-130 використовуються силами США і Великобританії з 1950 років.
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