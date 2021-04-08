Про це повідомляє американське видання ABC News.
Після висновку медичного регуляторного органу Європейського союзу, що “дуже рідкісні випадки утворення тромбів” є побічним ефектом протягом декількох тижнів після введення вакцини AstraZeneca, влада Австралії ухвалила рішення переглянути медичний протокол.
Було ухвалено — рекомендувати людям віком до 50 років вакцину компанії Pfizer.
Про це заявили головний лікар Пол Келлі та прем’єр-міністр Скотт Моррісон.
“Використання вакцини Pfizer краще вакцини AstraZeneca для дорослих у віці до 50 років, які ще не отримали першу дозу вакцини AstraZeneca … Провайдери імунізації повинні вводити тільки першу дозу вакцини AstraZeneca COVID-19 дорослим у віці до 50 років, якщо користь явно перевищує ризик для цієї людини”, – сказав професор Келлі.
Також він зазначив, що громадянам, які отримали свою першу дозу вакцини AstraZeneca і не мали жодних “побічних ефектів”, можна вводити другу дозу. При цьому, людям, у яких після першої дози COVID-19 AstraZeneca утворилися тромби, пов’язані з низьким рівнем тромбоцитів, не слід давати другу дозу.
Він нагадав, що минулого тижня госпіталізували чоловіка з Мельбурна, якого вакцинували AstraZeneca два тижні тому. У нього утворилися тромби.
Прем’єр-міністр країни зазначив, що в Австралії достатньо вакцини Pfizer, яку можна використовувати “для тих людей, для яких ця вакцина буде більш відповідною”.
Зараз в Австралії перший етап вакцинації. Щеплення можуть отримати лише працівники сфери охорони здоров’я і карантинних служб, а також персонал будинків для людей похилого віку та літні громадяни з групи ризику.
Нагадаємо, у лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання. Дослідження показували, що ця вакцина дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.
- У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.
- 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
- Наприкінці березня лідери Європейського Союзу на саміті ухвалили рішення щодо зняття заборони на експорт вакцин після затяжного скандалу з англо-шведським виробником AstraZeneca. Ситуація із забороною на експорт виникла через те, що компанія не виконала зобов’язань перед Євросоюзом щодо поставок вакцини проти коронавірусу.