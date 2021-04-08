Органи охорони здоров'я Австралії рекомендують громадянам віком до 50 років вакцину компанії Pfizer на тлі летальних випадків через виникнення тромбів після вакцинації AstraZeneca.

Про це повідомляє американське видання ABC News.

Після висновку медичного регуляторного органу Європейського союзу, що “дуже рідкісні випадки утворення тромбів” є побічним ефектом протягом декількох тижнів після введення вакцини AstraZeneca, влада Австралії ухвалила рішення переглянути медичний протокол.

Було ухвалено — рекомендувати людям віком до 50 років вакцину компанії Pfizer.

Про це заявили головний лікар Пол Келлі та прем’єр-міністр Скотт Моррісон.

“Використання вакцини Pfizer краще вакцини AstraZeneca для дорослих у віці до 50 років, які ще не отримали першу дозу вакцини AstraZeneca … Провайдери імунізації повинні вводити тільки першу дозу вакцини AstraZeneca COVID-19 дорослим у віці до 50 років, якщо користь явно перевищує ризик для цієї людини”, – сказав професор Келлі.

Також він зазначив, що громадянам, які отримали свою першу дозу вакцини AstraZeneca і не мали жодних “побічних ефектів”, можна вводити другу дозу. При цьому, людям, у яких після першої дози COVID-19 AstraZeneca утворилися тромби, пов’язані з низьким рівнем тромбоцитів, не слід давати другу дозу.

Він нагадав, що минулого тижня госпіталізували чоловіка з Мельбурна, якого вакцинували AstraZeneca два тижні тому. У нього утворилися тромби.

Прем’єр-міністр країни зазначив, що в Австралії достатньо вакцини Pfizer, яку можна використовувати “для тих людей, для яких ця вакцина буде більш відповідною”.

Зараз в Австралії перший етап вакцинації. Щеплення можуть отримати лише працівники сфери охорони здоров’я і карантинних служб, а також персонал будинків для людей похилого віку та літні громадяни з групи ризику.

Нагадаємо, у лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання. Дослідження показували, що ця вакцина дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.