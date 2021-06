Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Зокрема, у Траралгоні (штат Вікторія) був виданий наказ про евакуацію через негоду – сніг і сильниі дощі, яка викликала масштабну повінь, пошкодила будинки та залишила без електрики майже 200 000 домогосподарств. Також майже 4 000 осіб зателефонували у державну службу екстреної допомоги.

It may be rather dry and mild now, but if you’re anywhere across southeast #Australia, now is the time to prepare your #winter jackets, scarves and gloves! 🧤

Icy air is moving up from the Southern Ocean (bottom left), bringing #rain, wind and plenty of #snow this week ❄️ pic.twitter.com/4SR3uCTRO6

— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) June 6, 2021