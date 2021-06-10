Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Зокрема, у Траралгоні (штат Вікторія) був виданий наказ про евакуацію через негоду – сніг і сильниі дощі, яка викликала масштабну повінь, пошкодила будинки та залишила без електрики майже 200 000 домогосподарств. Також майже 4 000 осіб зателефонували у державну службу екстреної допомоги.

It may be rather dry and mild now, but if you’re anywhere across southeast #Australia, now is the time to prepare your #winter jackets, scarves and gloves! 🧤 Icy air is moving up from the Southern Ocean (bottom left), bringing #rain, wind and plenty of #snow this week ❄️ pic.twitter.com/4SR3uCTRO6 — Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) June 6, 2021

Близько 220 розташованих низько будинків в Траралгоні знаходяться під прямою загрозою затоплення. На баскетбольному стадіоні був створений евакуаційний центр, але його жителям рекомендується покинути місто, якщо є така можливість.

Департамент охорони здоров’я також закликав людей евакуюватися до будинків друзів або родичів.

В інших частинах Гіппсленда людей навпаки просили залишатися на місці на термін до 48 годин, оскільки паводкові води перетинають основні дороги, в тому числі шосе Принців, в результаті чого люди можуть опинитися в скрутному становищі.

Державна служба з надзвичайних ситуацій вже врятувала 12 осіб, які потрапили у повінь.

Сніг був також зареєстрований в місті Інверелл на півночі Нового Південного Уельсу й уздовж західних схилів північного плоскогір’я.

Температура впала нижче нуля на більшій частині штату, з нічним мінімумом – -4 ° C.