Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Зокрема, у Траралгоні (штат Вікторія) був виданий наказ про евакуацію через негоду – сніг і сильниі дощі, яка викликала масштабну повінь, пошкодила будинки та залишила без електрики майже 200 000 домогосподарств. Також майже 4 000 осіб зателефонували у державну службу екстреної допомоги.

Близько 220 розташованих низько будинків в Траралгоні знаходяться під прямою загрозою затоплення. На баскетбольному стадіоні був створений евакуаційний центр, але його жителям рекомендується покинути місто, якщо є така можливість.

Департамент охорони здоров’я також закликав людей евакуюватися до будинків друзів або родичів.

В інших частинах Гіппсленда людей навпаки просили залишатися на місці на термін до 48 годин, оскільки паводкові води перетинають основні дороги, в тому числі шосе Принців, в результаті чого люди можуть опинитися в скрутному становищі.

Державна служба з надзвичайних ситуацій вже врятувала 12 осіб, які потрапили у повінь.

Фото: Facebook/Melina Bath MP

Сніг був також зареєстрований в місті Інверелл на півночі Нового Південного Уельсу й уздовж західних схилів північного плоскогір’я.

Температура впала нижче нуля на більшій частині штату, з нічним мінімумом – -4 ° C.

  • Раніше повідомлялося, що у Карпатах у передостанній день весни випав сніг.

 