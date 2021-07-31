Австралійське місто Брисбен (третє за величиною в країні) закрили на триденний екстрений карантин через різкий сплеск зараження коронавірусом.

Про це повідомляє BBC.

Окрім Брисбена, триденний карантин також ввели в південно-західній частині Квінсленду.

Карантин розпочався в суботу, 31 липня, о 6 ранку за Гринвічем.

Попри стрімкі темпи поширення коронавірусу в країні, в Австралії лише 15% населення отримало по обидві дози вакцини проти коронавірусу.

У Квінсленді повідомили про шість нових випадків зараження коронавірусом штаму Delta. Здебільшого носієм був учень середньої школи. Тепер в окрузі відстежують контакти всіх, хто міг перетинатися з хлопцем. Місцевих жителів закликали звертатися по медичну допомогу, щойно вони відчувають перші симптоми, що можуть свідчити про зараження коронавірусом.

Введення карантину передбачає жорсткі обмеження для населення. Люди мають право виходити з дому лише по продукти першої потреби, аби займатися професійно спортом чи їхати на лікування.

У Сіднеї карантинні обмеження діятимуть до 28 серпня, як мінімум.

У суботу в Новому Південному Уельсі після п’яти тижнів карантину було зафіксовано ще одну смерть внаслідок зараження коронавірусом та 210 нових випадків.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза заразніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби в інтенсивному лікуванні. Потреба в ушпиталенні виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 Delta стає домінівним у світі.