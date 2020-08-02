В Австралії у другому за чисельністю штаті Вікторія оголосили про стан лиха через пандемію коронавируса і ввів комендантську годину для Мельбурна.

Про це повідомляє Reuters.

Найжорсткіші обмеження штат ввів після того, як в регіоні почалася друга хвиля COVID-19. Друге за розмірами місто Австралії Мельбурн вже шостий тиждень перебуває на карантині, намагаючись скоротити число інфікованих.

У штаті Вікторія до цього був зафіксований рекордний ріст випадків коронавірусу за добу – 671 хворий. Влада штату повідомляє, що велика кількість заражених і випадків, коли передача вірусу була не встановлена, стали причиною нових обмежень. Такий режим триватиме ще шість тижнів.

“Нинішні правила дозволяють уникнути тисяч і тисяч випадків щодня, а потім тисяч людей в лікарнях і набагато більше трагедій, ніж ми бачили до цього. Але обмеження працюють не дуже швидко”, – сказав прем’єр-міністр Вікторії Деніел Ендрюс.

У Мельбурні комендантську годину встановили з 20:00 до 05:00, вона діятиме щодня. Залишати будинки жителям дозволили тільки для роботи і для отримання або надання допомоги.

Також з 5 серпня всі школи перейдуть на дистанційне навчання.

Супермаркети залишаються відкритими, а ресторани працюють тільки на винос.