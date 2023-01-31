Екстрені служби Австралії шукають капсулу з радіоактивною речовиною та просять громадськість бути пильними і повідомляти про все, що схоже на зниклий матеріал.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ Австралії.

Зазначається, що розміри капсули невеликі – 8 мм у висоту та 6 мм у діаметрі. Вона кругла і сріблястого кольору.

У капсулі міститься невелика кількість радіоактивного цезію-137, речовини, яка використовується в гірничих роботах. Вона зникла під час транспортування між шахтою на північ від Ньюмена та північно-східними частинами Перта між 10 і 16 січня.

Капсулу не можна використовувати як зброю, однак вона може спричинити серйозні наслідки для здоров’я.

Людей закликають не торкатись до неї.

Головний суперінтендант Департаменту пожежної та надзвичайних ситуацій у країні Норт Девід Гілл сказав, що пошуки капсули тривають

“25 січня поліція штату Вашингтон повідомила про це DFES, і зараз він координує пошук як провідне агентство з небезпечних матеріалів. Міжвідомча група управління інцидентами, що складається з DFES, Департаменту охорони здоров’я, поліції штату Вашингтон та інших експертів у цій галузі, підтверджує точний маршрут і зупинки, зроблені під час подорожі з півночі Ньюмена”, — наголосив він.

Він додав, що початок і кінець транспортної подорожі – шахта на північ від Ньюмена та транспортне депо в північно-східному передмісті Перта – були серед місць, які обшукували два дні.

“Також прочісуємо дороги та інші ділянки в зоні пошуку”, – сказав Гілл.

Доктор Ендрю Робертсон, головний спеціаліст з охорони здоров’я та голова Радіологічної ради, сказав, що безпосереднім завданням є пошук і безпечне зберігання матеріалу, щоб захистити громаду та попередити громадськість про небезпеку для здоров’я.

“Вплив цієї речовини може спричинити радіаційні опіки або важку хворобу — якщо люди побачать капсулу чи щось схоже, тримайтеся якомога далі від неї. Не торкайтеся і не підіймайте її. Громадян просять негайно повідомляти про знахідку”, — сказав доктор Робертсон.

“Якщо ви торкалися матеріалу або перебували поблизу капсули протягом тривалого періоду, зверніться до місцевого лікаря або відвідайте відділення невідкладної допомоги лікарні та повідомте їм, що, на вашу думку, ви могли зазнати впливу радіоактивного матеріалу. Якщо ви перебуваєте дуже близько до матеріалу або торкаєтеся його, радіаційний ризик значно зростає і може завдати серйозної шкоди вашому здоров’ю, включно з радіаційними опіками шкіри”, – мовиться у повідомленні.