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В Австралії схвалили виробництво COVID-вакцини AstraZeneca

Управління терапевтичних товарів Австралії (TGA) схвалило виробництво в країні вакцини проти COVID-19 британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Неділя, 21 березня 2021, 15:20

Про це повідомляється на сайті регулятора.

“Управління терапевтичних товарів схвалив виробництво вакцини проти COVID-19 AstraZeneca в Австралії. Цей крок був зроблений слідом за рішенням регулятора від 16 лютого 2021 року про схвалення вакцини AstraZeneca, виробленої за кордоном”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спеціальне схвалення австралійського виробництва з боку TGA потрібно було для того, щоб вакцина місцевого виробництва мала такий самий склад і характеристики, що й закордонна, мала таку ж якість і не містила контамінантів.

Вакцину вироблятимуть на двох підприємствах у Мельбурні. Очікується, що перші партії препарату австралійського виробництва будуть доступні протягом декількох днів з моменту отримання регулятором останнього пакета документів від AstraZeneca.

“Це рішення закріплює безпеку виробництва вакцин в Австралії та забезпечує стабільність постачання препарату в країну”, – зазначають у TGA.

Масова вакцинація в Австралії розпочалася 22 лютого. В країні схвалені COVID-препарат AstraZeneca, а також вакцина компаній Pfizer і BioNTech. Щеплення проти коронавірусу вже зробили близько 165 тисяч австралійців.

Нагадаємо, у лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.

  • Дослідження показували, що вакцина проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.
  • У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, ДаніяШвеціяНорвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, РумуніяНімеччина, Франція, Італія#Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.
  • 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
Теги: AstraZeneca, Австралія, вакцина, Коронавірус

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