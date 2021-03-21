В Австралії схвалили виробництво COVID-вакцини AstraZeneca

Про це повідомляється на сайті регулятора.
“Управління терапевтичних товарів схвалив виробництво вакцини проти COVID-19 AstraZeneca в Австралії. Цей крок був зроблений слідом за рішенням регулятора від 16 лютого 2021 року про схвалення вакцини AstraZeneca, виробленої за кордоном”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що спеціальне схвалення австралійського виробництва з боку TGA потрібно було для того, щоб вакцина місцевого виробництва мала такий самий склад і характеристики, що й закордонна, мала таку ж якість і не містила контамінантів.
Вакцину вироблятимуть на двох підприємствах у Мельбурні. Очікується, що перші партії препарату австралійського виробництва будуть доступні протягом декількох днів з моменту отримання регулятором останнього пакета документів від AstraZeneca.
“Це рішення закріплює безпеку виробництва вакцин в Австралії та забезпечує стабільність постачання препарату в країну”, – зазначають у TGA.
Масова вакцинація в Австралії розпочалася 22 лютого. В країні схвалені COVID-препарат AstraZeneca, а також вакцина компаній Pfizer і BioNTech. Щеплення проти коронавірусу вже зробили близько 165 тисяч австралійців.
Нагадаємо, у лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.
- Дослідження показували, що вакцина проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.
- У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.
- 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.