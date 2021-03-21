В Австралії схвалили виробництво COVID-вакцини AstraZeneca

Про це повідомляється на сайті регулятора.

“Управління терапевтичних товарів схвалив виробництво вакцини проти COVID-19 AstraZeneca в Австралії. Цей крок був зроблений слідом за рішенням регулятора від 16 лютого 2021 року про схвалення вакцини AstraZeneca, виробленої за кордоном”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спеціальне схвалення австралійського виробництва з боку TGA потрібно було для того, щоб вакцина місцевого виробництва мала такий самий склад і характеристики, що й закордонна, мала таку ж якість і не містила контамінантів.

Вакцину вироблятимуть на двох підприємствах у Мельбурні. Очікується, що перші партії препарату австралійського виробництва будуть доступні протягом декількох днів з моменту отримання регулятором останнього пакета документів від AstraZeneca.

“Це рішення закріплює безпеку виробництва вакцин в Австралії та забезпечує стабільність постачання препарату в країну”, – зазначають у TGA.

Масова вакцинація в Австралії розпочалася 22 лютого. В країні схвалені COVID-препарат AstraZeneca, а також вакцина компаній Pfizer і BioNTech. Щеплення проти коронавірусу вже зробили близько 165 тисяч австралійців.

Нагадаємо, у лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.