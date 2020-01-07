Австралійські дослідники з Університету Монаша розробили поліпшену версію батареї для телефону, яка може тримати заряд протягом п'яти днів.

Про це повідомляє Engadget.

Принцип роботи батареї можна також використовувати для електромобілів. Теоретично, на ній машина може проїхати до тисячі кілометрів.

Також вчені зазначили, що акумулятори такого типу мають менший вплив на навколишнє середовище і набагато дешевші у виробництві.

Створюючи такі батареї, дослідники зазначили, що працювали над тим, щоб катоди могли справлятися з більш високими навантаженнями без зниження загальної ємності, продуктивності і стабільності. Їх основне завдання – запустити літій-сірчаний акумулятор в серійне виробництво.

Патент на винахід отримають австралійські вчені, а їхні німецькі колеги вже випустили тестові екземпляри таких батарей, які будуть проходити випробування в автомобілях і сонячних системах в Австралії в кінці 2020 року.