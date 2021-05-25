Сотні тисяч людей в австралійському штаті Квінсленд залишилися без електрики через вибух на електростанції.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Наразі енергетичні компанії щосили намагаються відновити електроенергію, в той час як місцева влада попереджає про дорожній хаос.

Пожежа сталася на станції недалеко від міста Білоела близько 13:45 за місцевим часом (3:45 за Гринвічем).

За словами постачальників енергії, електрику вже було відновлено для близько 250 000 споживачів. Але багато хто до цих пір залишаються без електрики: відключення загалом торкнулося близько 375 000 споживачів.

Зокрема, відключення відбулося в школах, будинках і підприємствах по всьому штату. Це також короткочасно вплинуло на аеропорт і світлофори в місті Брісбен, і влада попередила водіїв про необхідність проявляти обережність на дорогах.

Аварійні служби Квінсленда заявили, що гасять “пожежу турбіни генератора” і чекають, що це затягнеться надовго.