Австралійське національне наукове агентство CSIRO у співпраці з парою місцевих підприємців створило застосунок Critterpediа, за допомогою якого можна розпізнати вид павука або змії.

Про це пише Vice.

Для розпізнання виду павука або змії користувачам слід завантажити їх фото в застосунок, який потім використовує алгоритм машинного навчання на базі штучного інтелекту для виявлення, класифікації та надання інформації про сімейство, рід або вигляд, в тому числі, рівень їх загрози.

Зазначається, що користувачі, які надсилають власні фотографії, будуть додатково навчати механізм машинного навчання, а система ідентифікації стане більш надійною і точною у міру введення більшої кількості даних.

Розробники сподіваються, що застосунок, допоможе забезпечити кращу поінформованість про різні види дикої природи, щоб убезпечити життя людей і тварин.