Про це пише Vice.
Для розпізнання виду павука або змії користувачам слід завантажити їх фото в застосунок, який потім використовує алгоритм машинного навчання на базі штучного інтелекту для виявлення, класифікації та надання інформації про сімейство, рід або вигляд, в тому числі, рівень їх загрози.
Зазначається, що користувачі, які надсилають власні фотографії, будуть додатково навчати механізм машинного навчання, а система ідентифікації стане більш надійною і точною у міру введення більшої кількості даних.
Розробники сподіваються, що застосунок, допоможе забезпечити кращу поінформованість про різні види дикої природи, щоб убезпечити життя людей і тварин.
- Раніше на території Колумбії виявили павуків, які ніколи до того не зустрічалися. Їх назвали Stormtropis на честь клонованих солдат-штурмовиків із всесвіту “Зоряних воєн”.