В Австралії поліція здійснила низку затримань на акціях протесту проти карантинних обмежень, введених через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє агентство BBC.

Так, у Мельбурні, штат Вікторія, який постраждав від COVID-19, на акцію вийшли не менше осіб. Вона була організована прихильниками теорій змови, пов’язаних із пандемією коронавірусу.

Як повідомляє видання The Guardian, учасники акції виступають проти карантинних обмежень, необхідності носити маски, 5G, вакцинації.

Протестувальники скандували “Свобода!”, “Права людини мають значення!”. Вони не дотримувалися дистанції й були без масок. Від демонстрантів звучали образливі заяви на адресу поліції та ЗМІ.

За дотриманням порядку спостерігала велика кількість поліцейських. У результаті сталися сутички між протестувальниками та правоохоронцями.

Згідно з даними поліції, під час акції були заарештовані 15 осіб: 14 за порушення карантинних правил і одна людина за напад на поліцейського, який отримав рвані рани голови.

Крім того, було накладено понад 150 штрафів за порушення обмежувальних заходів.

Протести пройшли в Сіднеї, Брісбені, Аделаїді та Перті. Там також відбувалися арешти.

Починаючи з липня, в штаті Вікторія ввели шеститижневий карантин через черговий спалах коронавірусу. Зокрема, в Мельбурні було введено комендантську годину. По всьому штату були заборонені зібрання.

На штат Вікторія припадає 75 % усіх випадків інфікування в Австралії й 90 % всіх смертей через ускладнення COVID-19.

Станом на суботу повідомляється про 11 летальних випадків і понад 70 нових випадків інфікування в штаті.