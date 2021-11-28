Про це повідомляє агентство Reuters.

Представники органів охорони здоров’я найбільш густонаселеного штату Австралії, Нового Південного Уельсу, заявили, що у двох пасажирів, які прибули до Сіднея з південної частини Африки в суботу ввечері, виявився позитивний результат на Omicron.

Обидвоє не мали симптомів захворювання, вони повністю вакциновані та були на карантині.

Ще 12 пасажирів із південної частини Африки також знаходилися на 14-денному карантині в готелях. Близько 260 інших пасажирів та екіпаж відправили на ізоляцію.

Вперше виявлений у Південній Африці штам Omicron вже було зареєстровано у Великій Британії, Німеччині, Італії, Бельгії, Ботсвані, Ізраїлі та Гонконгу.

Раніше повідомлялося, що Австралія вперше з 2020 року відкриває свої кордони. Власники австралійських віз, які отримали повний курс вакцинації, зможуть в’їхати в країну вже з 1 грудня. Проте прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що країна не буде приймати іноземних туристів щонайменше до 2022 року через пандемію коронавірусу.

А ще Австралія з січня 2022 року хоче розпочати щеплювати проти COVID-19 дітей віком до 12 років. 90% населення країни віком від 16 років та старше отримали одну дозу вакцини.