У зверненні владика Української греко-католицької церкви (УКГЦ) Микола Бичок, єпарх Мельбурнський, закликав до стабілізації ситуації в Україні. Він оголосив кожну п'ятницю в єпархії днем молитви та посту за мир в нашій державі.

Про це повідомив інформаційний ресурс УГКЦ.

У декреті до духовенства владика звернувся до ченцювання та вірних Мельбурнській єпархії святих апостолів Петра і Павла до українців-католиків в Австралії, Новій Зеландії та Океанії. Протягом п’ятниці він закликав молотися всіх вірних єпархії та оголосив через це строгий піст.

“Заохочую душпастирів та монаші згромадження до спільної молитви у храмі з вірними або у монастирях в цей день”, — йдеться у повідомленні.

Микола Бичок також попросив душпастирів додавати до кожної Святої Літургії окреме прохання за мир в Україні в єктенії після Євангелія. Також кожну недільну Божественну Літургію він доручив співати молитву за Україну “Боже, великий, єдиний”.