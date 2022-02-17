Про це повідомив інформаційний ресурс УГКЦ.
У декреті до духовенства владика звернувся до ченцювання та вірних Мельбурнській єпархії святих апостолів Петра і Павла до українців-католиків в Австралії, Новій Зеландії та Океанії. Протягом п’ятниці він закликав молотися всіх вірних єпархії та оголосив через це строгий піст.
“Заохочую душпастирів та монаші згромадження до спільної молитви у храмі з вірними або у монастирях в цей день”, — йдеться у повідомленні.
Микола Бичок також попросив душпастирів додавати до кожної Святої Літургії окреме прохання за мир в Україні в єктенії після Євангелія. Також кожну недільну Божественну Літургію він доручив співати молитву за Україну “Боже, великий, єдиний”.
- Нагадаємо, у храмах Православної церкви України лунала молитва за перемогу, захист від нашестя чужинців та за мир для України.
- Також у День молитви за мир в Україні Папа Римський Франциск закликав молитися за мир у державі, додавши, що протягом своєї історії український народ зазнав багато страждань.