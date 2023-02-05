16-річна дівчина померла в суботу, 4 лютого, після того, як її пошматувала акула в річці в столиці Західної Австралії - Перт.

Про це сповіщає Reuters.

Повідомляється, що дівчина стрибнула у воду, щоб поплавати з групою дельфінів. За словами поліцейських, їх викликали на місце нападу близько 15:45. Це сталося біля транспортного мосту через річку Свон, у портовому районі Фрімантла в Перті.

“Дівчину витягли з води з важкими травмами, і вона померла на місці події. Поліція припускає, що жертва була з друзями та стрибнула з водного мотоцикла, щоб поплавати разом із зграєю дельфінів у річці. Австралійська телерадіомовна корпорація повідомила, що влада не впевнена, яка саме акула напала на дівчину”, – коментують ЗМІ.

Зазначено, що останній смертельний напад акули у водах Західної Австралії стався в листопаді 2021 року. Тоді велика біла акула вбила 57-річного чоловіка на пляжі Порт у Перті. Також під час купання в річці Свон у січні 2021 року акула-бик серйозно поранила чоловіка. Понад 100 видів акул живуть у водах Західної Австралії – найбільшого штату країни, – причому акули-бики часто зустрічаються за багато кілометрів вище по течії.

Наголошено, що ризик нападу акул у штаті низький, оскільки уряд штату створив спеціальну групу реагування на хижаків. На східному узбережжі кілька пляжів Сіднея, в тому числі знамениті Бонді та Бронте, були закриті в лютому минулого року після того, як плавець загинув під час нападу акули. Це стало першим подібним летальним випадком на пляжах міста за майже останні 60 років.

За даними Міжнародного архіву нападів акул університету Флориди, Австралія поступається лише Сполученим Штатам за кількістю неспровокованих укусів акулами людей у 2021 році.