В Австралії військовослужбовці підрозділів служби надзвичайних ситуацій використовують вільний час, щоб навідатися в парк дикої природи і погодувати коал.

Про це в Facebook повідомляє 9 бригада ЗС Австралії.

Парк Cleland Wildlife Park знаходиться неподалік від Аделаїди.

“Наші бійці використовують вільний час, щоб допомогти парку дикої природи. Вони підтримують наших пухнастих друзів, допомагаючи з годуванням, а також будують альпіністські кріплення всередині парку”, – наголошується в повідомленні.

Також оприлюднено фото, як військові Сил надзвичайної підтримки годують врятованих тварин.

Масштабні пожежі виникли в Австралії восени минулого року. Загинули понад 20 людей, згоріли сотні будинків. На території низки штатів було введено надзвичайний стан.

Австралійські екологи припускають, що в результаті лісових пожеж могли загинути більше 480 мільйонів тварин: зокрема, майже 8000 коал, які жили в Новому Південному Уельсі.