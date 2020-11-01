Про це повідомляє Reuters.
Міністр охорони здоров’я країни Грег Хант подякував медикам на своїй сторінці у Twitter.
“Сьогодні нуль випадків передачі [COVID-19] по всій Австралії. Це перший з 9 червня день з нульовим рівнем інфікування. Спасибі всім нашим чудовим працівникам охорони здоров’я та, перш за все, австралійському народу”, – написав він.
У штаті Вікторія – найгарячішій епідемічній зоні, на яку припадає понад 90% з 907 смертей, вчора не зареєстрували жодного нового випадку коронавірусу. Також не було і летальних випадків.
У зв’язку з цим в країні планують послабити обмеження щодо соціального дистанціювання.
Крім того, в Мельбурні скасували необхідність залишатися вдома, знову відкриті магазини, бари і ресторани.
Всього в Австралії за час пандемії зареєстрували 27 595 випадків зараження COVID-19. При цьому 907 хворих померли, а 25 336 осіб одужали.
- Раніше повідомлялося, що Європейський союз оновив список третіх країн, для яких рекомендується зняти обмеження на поїздки.