В Австралії вперше з 9 червня не зафіксували жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19 за добу.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр охорони здоров’я країни Грег Хант подякував медикам на своїй сторінці у Twitter.

“Сьогодні нуль випадків передачі [COVID-19] по всій Австралії. Це перший з 9 червня день з нульовим рівнем інфікування. Спасибі всім нашим чудовим працівникам охорони здоров’я та, перш за все, австралійському народу”, – написав він.

У штаті Вікторія – найгарячішій епідемічній зоні, на яку припадає понад 90% з 907 смертей, вчора не зареєстрували жодного нового випадку коронавірусу. Також не було і летальних випадків.

У зв’язку з цим в країні планують послабити обмеження щодо соціального дистанціювання.

Крім того, в Мельбурні скасували необхідність залишатися вдома, знову відкриті магазини, бари і ресторани.

Всього в Австралії за час пандемії зареєстрували 27 595 випадків зараження COVID-19. При цьому 907 хворих померли, а 25 336 осіб одужали.