Про це повідомляє міжнаодна телекомпанія ABC.

Об’єкт створили фахівці з університету Тасманії. “Місія чорної скриньки Землі полягає в документальному записі всіх кроків, зроблених людством для наближення екологічної катастрофи, щоб майбутні жителі нашої планети, виявивши її через роки, змогли зрозуміти, що саме привело до зникнення цивілізації”, – йдеться у повідомленні вчених.

Конструкція зі сталевих листів завтовшки 7,62 см буде порівнянна за розмірами з міським автобусом.

Усередині розмістять накопичувачі даних, з інформацією про зміни клімату, таких як рівень вуглекислого газу в атмосфері та середньорічна температура у різних регіонах планети, а зовні – сонячні панелі, що забезпечують скриньку енергією.

Будівництво чорної скриньки розпочнеться в середині 2022 року, проте записи ведуться вже зараз.

Очікується, що сховище заповниться інформацією протягом наступних 50 років, а до закінчення цього терміну автори проекту шукатимуть рішення для збільшення його ємності.