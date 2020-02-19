Про це сказано на сайті прем’єр-міністра країни Скотта Моррісона.
У повідомленні сказано, що кошти на розробку вакцини виділені з метою захистити австралійців від нового виду захворювання.
Відповідне рішення було прийнято після зустрічі членів уряду з провідними австралійськими дослідниками.
Гроші виділили з Фонду медичних досліджень майбутнього (MRFF) для відкриття грантової програми по розробці вакцини проти коронавірусу.
“Здатність швидко реагувати на виникаючі проблеми зі здоров’ям є ключовою перевагою MRFF, яка була створена в 2015 році для підтримки медичних досліджень та інновацій на благо всіх австралійців”, – сказано в повідомленні.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
Станом на 16 лютого в світі зареєстровано щонайменше 69 260 випадків нового коронавірусу, а кількість смертей перевищила 1 660 випадків. У неділю, 17 лютого, жертвами коронавірусу на материковому Китаї стали 105 осіб.
- Українці, які досі знаходяться в китайському місті Ухань (провінція Хубей), епіцентрі спалаху смертельного коронавірусу, будуть евакуйовані і прибудуть до України 19 лютого.
- Кабінет міністрів виділив 4,5 мільйона гривень на евакуацію українців з епіцентру нового атипового коронавірусу, китайської провінції Хубей.