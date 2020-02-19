Уряд Австралії заявив про готовність виділити два мільйони австралійських доларів на розробку вакцини проти коронавірусу з Китаю. Ця сума дорівнює 1,3 мільйона доларів США.

Про це сказано на сайті прем’єр-міністра країни Скотта Моррісона.

У повідомленні сказано, що кошти на розробку вакцини виділені з метою захистити австралійців від нового виду захворювання.

Відповідне рішення було прийнято після зустрічі членів уряду з провідними австралійськими дослідниками.

Гроші виділили з Фонду медичних досліджень майбутнього (MRFF) для відкриття грантової програми по розробці вакцини проти коронавірусу.

“Здатність швидко реагувати на виникаючі проблеми зі здоров’ям є ключовою перевагою MRFF, яка була створена в 2015 році для підтримки медичних досліджень та інновацій на благо всіх австралійців”, – сказано в повідомленні.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.

Станом на 16 лютого в світі зареєстровано щонайменше 69 260 випадків нового коронавірусу, а кількість смертей перевищила 1 660 випадків. У неділю, 17 лютого, жертвами коронавірусу на материковому Китаї стали 105 осіб.