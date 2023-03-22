В Австралії виявили рідкісний вид гігантського "павука-люка", самки цього виду можуть виростати до 5 сантиметрів у довжину.

Про це повідомляє Sky News.

За словами дослідників, самки цього виду павуків, які зазвичай більші за самців, можуть виростати до п’яти сантиметрів у довжину тіла та жити в дикій природі до 20 років. Цей восьминогий павук настільки великий, що його назвали “Euoplos dignitas” – на честь його гігантського розміру, що у перекладі з латини означає гідність або велич.

“Це великий, красивий вид”, — сказав один із провідних дослідників доктор Майкл Рікс, який є куратором арахнології в музеї Квінсленда.

За словами науковців, шанси зустріти цей різновид павуків досить низькі. Цей вид павуків живе у відкритих лісових місцях і будує свої нори в чорноземах поясу Брігалоу в центральному Квінсленді, що на північно-східному узбережжі Австралії.

Проте ці ліси були зруйновані протягом 150 років людського розвитку, і тепер вони містять деякі з найбільш загрозливих екологічних спільнот Квінсленда.

Дослідники кажуть, що павук, який може жити у дикій природі до 20 років, втратив більшу частину свого середовища існування через розчищення землі, що, ймовірно, зробило його вимираючим видом.

За словами доктора Рікса, самки павуків цього рідкісного виду проводять своє життя під землею, а самці павуків, які описуються як медово-червоні за кольором, залишають свої нори приблизно через п’ять-сім років, щоб знайти пару.

Ці павуки здебільшого активні вночі, вони сидять у люках своїх нір і чекають, поки комахи пройдуть повз них, перш ніж вилетіти. Вони використовують отруту, щоб приборкати свою жертву. Однак доктор Рікс каже, що вони є безпечними для людини.

Крім того, доктор Рікс сказав, що дослідники були раді “науково задокументувати цей новий вид”.