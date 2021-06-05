ЗеПорушення

48

Всього порушень

11

Днів без порушень
19:50 Принца Гаррі та Меган Маркл запросять на платиновий ювілей правління Єлизавети II
19:47 Wear Orange: Американці надягають помаранчевий одяг, вимагаючи контролю над обігом зброї
19:29 В Австралії виявили новий штам COVID-19
19:04 Біллі Айліш показала залаштункові кадри зі зйомок нового кліпу, – відео
18:35 П’ятеро загиблих та 15 поранених: у Китаї чоловік з ножем напав на пішоходів
18:07 ВООЗ заявила, що для реалізації програми COVAX бракує вакцин
17:11 «Заручників не судять»: білоруський політолог, якого Протасевич згадав в «інтерв’ю», виїхав в Україну
16:34 Батько Бена Аффлека прокоментував його стосунки з Дженніфер Лопес
16:03 Пентагон не дозволив вивішувати прапори ЛГБТ на будівлях військових об’єктів
15:48 У МОЗ анонсували повний перехід на е-лікарняні з вересня
15:33 Частина працівників Apple відмовляється повертатися в офіс
Ексклюзив
14:44 Під Офісом президента мітингували проти нападів на ЛГБТ-спільноту: фото
13:58 ООН вимагає розслідування смерті 215 дітей, рештки яких знайшли в Канаді
13:47 Чутки про вагітність панди в Токіо викликали зростання акцій довколишніх ресторанів
13:32 Хотів популярності в TikTok: школяр з Харкова погрожував терактами «як у Казані»
12:39 У Данії створять гігантський штучний острів
11:57 Китай схвалив використання COVID-вакцини Sinovac для дітей старше трьох років
11:10 Лід в Арктиці стоншується швидше, ніж очікувалося
10:35 США не готові до нової пандемії – заступниця директора CDC
09:59 У Карпатах стався землетрус
09:36 В Індії ймовірно від коронавірусу померла левиця
08:30 В Україні – понад 1,8 тис. нових випадків COVID-19
07:58 У США дві дівчинки 4 і 9 років вкрали автівку батьків і поїхали до океану
07:24 У суботу в деяких областях України очікуються дощі
02:03 Зірка «Гри престолів» Софі Тернер натякнула на свою бісексуальність
01:45 Світові ціни на їжу зросли до десятирічного максимуму
01:21 У Шотландії в жінки почалися пологи, коли її дім пограбували
00:04 Байден заявив, що США перші у світі за темпами відновлення економіки
00:03 Фото випускниці з Одеси опублікувала офіційна сторінка бренду Jordan. Як їй це вдалося?

04 червня

23:28 У Нігерії заблокували Twitter, бо соцмережа видалила твіт президента
22:59 Наггетс, схожий на персонажа Among Us, продали на eBay за $100 тисяч

В Австралії виявили новий штам COVID-19

В австралійському штаті Вікторія виявили новий штам коронавірусу. Його назвали Delta.

Субота, 5 червня 2021, 19:29

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters з посиланням на головного медика штату Бретта Саттона.

Міська влада побоюється, що новий штам спровокує значний сплеск захворюваності на COVID-19 в регіоні.

“Той факт, що цей штам відрізняється від інших випадків, означає, що з точки зору передачі він не пов’язаний з раніше виявленими варіантами”, – наголосив він.

За його даними, інфекцію виявили у двох членів однієї сім’ї. Два тижні тому хворі відвідали кілька туристичних місць у сусідньому штаті.

Саттон додав, що новий штам заразніший, ніж той, який виявили в Індії. Наразі вчені намагаються точніше встановити його походження, а також знайти всіх, хто контактував з інфікованими.

Ситуація з поширенням коронавірусу в Австралії поступово нормалізується. Наприклад, штат Новий Південний Уельс з найбільшою кількістю населення за місяць не повідомив про жоден випадок захворювання на коронавірус, виявлений від передачі в межах країни.

Штат Вікторія – другий за кількістю населення в країні. Місцева влада заявила, що протягом трьох місяців не фіксувалося жодного випадку зараження коронавірусом. При цьому в кінці травня було виявлено понад 60 інфікованих.

Цьому посприяло введення жорстких протиепідемічних правил. Водночас усі нові випадки уряд країни пов’язав з одним мандрівником, звільненим від карантину після негативного тестування.

Станом на сьогодні майже 20% дорослого населення Австралії отримали першу дозу вакцини (зроблено 4,8 мільйона щеплень).

  • Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я запровадила нову систему назв для штамів (варіантів) коронавірусу COVID-19 – за допомогою літер грецького алфавіту.
Теги: Австралія, Коронавірус, штам

Читати #Букви у Telegram і у Facebook