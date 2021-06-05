В Австралії виявили новий штам COVID-19

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters з посиланням на головного медика штату Бретта Саттона.

Міська влада побоюється, що новий штам спровокує значний сплеск захворюваності на COVID-19 в регіоні.

“Той факт, що цей штам відрізняється від інших випадків, означає, що з точки зору передачі він не пов’язаний з раніше виявленими варіантами”, – наголосив він.

За його даними, інфекцію виявили у двох членів однієї сім’ї. Два тижні тому хворі відвідали кілька туристичних місць у сусідньому штаті.

Саттон додав, що новий штам заразніший, ніж той, який виявили в Індії. Наразі вчені намагаються точніше встановити його походження, а також знайти всіх, хто контактував з інфікованими.

Ситуація з поширенням коронавірусу в Австралії поступово нормалізується. Наприклад, штат Новий Південний Уельс з найбільшою кількістю населення за місяць не повідомив про жоден випадок захворювання на коронавірус, виявлений від передачі в межах країни.

Штат Вікторія – другий за кількістю населення в країні. Місцева влада заявила, що протягом трьох місяців не фіксувалося жодного випадку зараження коронавірусом. При цьому в кінці травня було виявлено понад 60 інфікованих.

Цьому посприяло введення жорстких протиепідемічних правил. Водночас усі нові випадки уряд країни пов’язав з одним мандрівником, звільненим від карантину після негативного тестування.

Станом на сьогодні майже 20% дорослого населення Австралії отримали першу дозу вакцини (зроблено 4,8 мільйона щеплень).