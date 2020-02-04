Про це повідомляє державна служба новин Австралії ABC News.
У вівторок, 4 лютого, в штаті Квінсленд на північному сході Австралії підтвердили третій випадок захворювання новим коронавірусом. Новий пацієнт — 8-річна дитина з китайського міста Ухань, який подорожував в Австралії спільно з туристичною групою. Раніше у Квінсленді шпиталізували двох дорослих — 44-річного чоловіка та 42-річну жінку. Вони також були членами цієї туристичної групи.
Хворий хлопчик — перша дитина на континенті, якій поставлено діагноз “коронавірус”. Загалом кількість підтверджених випадків інфікування 13.
Зараз дитина перебуває в ізоляції в університетській лікарні Голд-Коста, його стан оцінюють як стабільний.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
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