На території Австралії підтвердили 13-й випадок зараження новим коронавірусом, спалах якого спостерігається в Китаї. Серед хворих є дитина.

Про це повідомляє державна служба новин Австралії ABC News.

У вівторок, 4 лютого, в штаті Квінсленд на північному сході Австралії підтвердили третій випадок захворювання новим коронавірусом. Новий пацієнт — 8-річна дитина з китайського міста Ухань, який подорожував в Австралії спільно з туристичною групою. Раніше у Квінсленді шпиталізували двох дорослих — 44-річного чоловіка та 42-річну жінку. Вони також були членами цієї туристичної групи.

Хворий хлопчик — перша дитина на континенті, якій поставлено діагноз “коронавірус”. Загалом кількість підтверджених випадків інфікування 13.

Зараз дитина перебуває в ізоляції в університетській лікарні Голд-Коста, його стан оцінюють як стабільний.