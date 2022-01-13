В австралійському місті Онслоу 13 січня встановилась максимальна температура повітря за весь час метеорологічних спостережень. Синоптики стверджують, що це - через відсутність опадів.

Про це повідомляє австралійське видання ABC News.

Температурний рекорд зафіксували о 14.26 годині за місцевим часом. Він повторив абсолютний температурний рекорд для цієї країни, коли така ж температура була 62 роки тому у місті Уднадатта.

До сьогоднішнього дня для Онслоу попередній температурний рекорд тримався на рівні +48,9 С – з 2008 року.

Австралійські синоптики вважають, що температура повітря настільки піднялася через те, що в цьому регіоні тривалий час немає дощів.

“Спека буває досить часто, особливо – коли немає грозової активності та злив, які приносять нижчі температури”, – сказав синоптик Бюро метеорології Люк Хантінгтон.

Видання пише, що високі температури фіксують в інших австралійських містах: у Марді та Робурні – +50,5 C, у Карраті – +48,4 С.

Спека дуже сильно впливає на самопочуття та працездатність австралійців.

Керівник компанії Star Group Джеймс Коріа сказав, що працювати у спекотних умовах було непросто.

“Це схоже на мільйон градусів – коли температура сягає понад 45 градусів”, – сказав він.

За його словами, у такі дні навіть у тіні на вулиці дуже спекотно.

“Тому вам потрібно включити вдома кондиціонер, інакше стане погано”, — сказав Коріа.