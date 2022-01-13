Про це повідомляє австралійське видання ABC News.
Температурний рекорд зафіксували о 14.26 годині за місцевим часом. Він повторив абсолютний температурний рекорд для цієї країни, коли така ж температура була 62 роки тому у місті Уднадатта.
До сьогоднішнього дня для Онслоу попередній температурний рекорд тримався на рівні +48,9 С – з 2008 року.
Австралійські синоптики вважають, що температура повітря настільки піднялася через те, що в цьому регіоні тривалий час немає дощів.
“Спека буває досить часто, особливо – коли немає грозової активності та злив, які приносять нижчі температури”, – сказав синоптик Бюро метеорології Люк Хантінгтон.
Видання пише, що високі температури фіксують в інших австралійських містах: у Марді та Робурні – +50,5 C, у Карраті – +48,4 С.
Спека дуже сильно впливає на самопочуття та працездатність австралійців.
Керівник компанії Star Group Джеймс Коріа сказав, що працювати у спекотних умовах було непросто.
“Це схоже на мільйон градусів – коли температура сягає понад 45 градусів”, – сказав він.
За його словами, у такі дні навіть у тіні на вулиці дуже спекотно.
“Тому вам потрібно включити вдома кондиціонер, інакше стане погано”, — сказав Коріа.
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