Про це інформує Associated Press.
Як повідомляється, представники австралійського уряду замовили в Х’юстона та Сміта аналіз, щоб оцінити можливості оборонного потенціалу країни. За словами прем’єр-міністра Австралії Ентоні Албанезе, огляд має “всеосяжний характер”.
Згідно з результатами аналізу, Австралія має виділяти більше фінансування на оборону, що дозволить покращити здатність Сил оборони завдавати точних ударів по цілям на великих відстанях та розгорнути виробництво боєприпасів всередині держави.
В огляді підкреслено, що військовий розвиток Китаю зараз має статус “наймасштабнішого і найамбіційнішого” стосовно будь-якої країни світу з моменту закінчення Другої світової війни.
Відповідаючи на запитання про запровадження нового військового напряму Австралії, речниця МЗС Китаю Мао Нін сказала, що політика Пекіна щодо нарощування військового потенціалу має “виключно оборонний характер”.
Водночас, останні п’ять десятиліть оборонна політика Австралії була направлена на реагування на “потенційні загрози низького рівня з боку сусідніх країн, у яких в розпорядженні знаходяться малі або середні сили”. “Подібний підхід більше не відповідає меті”, – йдеться в аналізі.
- Посол Китаю в ЄС Фу Цуна заявив, що Європейський Союз має будувати відносини з КНР без урахування позиції Пекіна стосовно російсько-української війни.
- Президент Чехії та ексгенерал НАТО Петр Павел зазначив, що Китаю вигідна російсько-українська війна. За його словами, не можна вірити у те, що КНР прагне стати посередником між Україною та РФ.
- Китайський уряд перешкоджає зусиллям щодо визначення походження COVID-19. Розслідувачі NYT заявили, що китайську цензуру орієнтовано на міжнародні журнали та наукові бази даних, що підриває у такий спосіб основи спільних наукових знань.