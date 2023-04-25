У звіті колишнього начальника австралійських сил оборони Ангуса Х'юстона та колишнього міністра оборони Стівена Сміта зазначено, що Австралія повинна витрачати більше грошей на оборону, виробляти власні боєприпаси та розвивати здатність вражати цілі більшої дальності, оскільки нарощування військової сили Китаю ставить під загрозу регіональну безпеку.

Про це інформує Associated Press.

Як повідомляється, представники австралійського уряду замовили в Х’юстона та Сміта аналіз, щоб оцінити можливості оборонного потенціалу країни. За словами прем’єр-міністра Австралії Ентоні Албанезе, огляд має “всеосяжний характер”.

Згідно з результатами аналізу, Австралія має виділяти більше фінансування на оборону, що дозволить покращити здатність Сил оборони завдавати точних ударів по цілям на великих відстанях та розгорнути виробництво боєприпасів всередині держави.

В огляді підкреслено, що військовий розвиток Китаю зараз має статус “наймасштабнішого і найамбіційнішого” стосовно будь-якої країни світу з моменту закінчення Другої світової війни.

Відповідаючи на запитання про запровадження нового військового напряму Австралії, речниця МЗС Китаю Мао Нін сказала, що політика Пекіна щодо нарощування військового потенціалу має “виключно оборонний характер”.

Водночас, останні п’ять десятиліть оборонна політика Австралії була направлена на реагування на “потенційні загрози низького рівня з боку сусідніх країн, у яких в розпорядженні знаходяться малі або середні сили”. “Подібний підхід більше не відповідає меті”, – йдеться в аналізі.