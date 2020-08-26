28-річна мешканка Австралії Вандер Санден проведе шість місяців у в'язниці за порушення правил обсервації після повернення додому з штату Вікторія.

Про це повідомляє ВВС.

Вандер їздила в штат Вікторія на місяць. Після цього їй дозволили повернутися додому, в місто Перт, що на заході Австралії. Їй поставили дві умови – повернутися за свій рахунок і пройти 14-денну обсервацію в готелі.

Але дівчина вирішила поїхати додому на вантажівці, а обсервацію пройти в будинку свого партнера. Там її й затримали правоохоронці.

Згідно з правилами, за порушення обсервації передбачено штраф в розмірі до 50 тисяч доларів або позбавлення волі на строк до 12 місяців.

Адвокат дівчини пояснив в суді, що та була одна в будинку свого партнера і ні з ким не контактувала. Також розповів, що вона їздила в штат Вікторія, щоб допомагати сестрі, яка хворіла. Це дещо пом’якшило покарання, але все ж суддя зазначив, що її вчинок – “дуже серйозне правопорушення”, яке могло привести до спалаху коронавірусу.

Сторона звинувачення назвала таку заяву дівчини “брехливою і нечесною”, вимагаючи тюремного ув’язнення для неї.