Вчені в Австралії класифікували новий вид динозаврів, виявлений в 2007 році, як найбільший з коли-небудь знайдених на континенті.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Australotitan cooperensis або “південний титан” входить в число 15 найбільших динозаврів.

Експерти сказали, що титанозавр був би зростом до 6,5 м і довжиною “з баскетбольний майданчик” (30 м). Його скелет був вперше виявлений на фермі на південному заході Квінсленда.

Протягом останнього десятиліття палеонтологи працювали над ідентифікацією динозавра, намагаючись відрізнити його від інших відомих видів, порівнюючи скановані зображення його кісток з кістками інших зауроподів.

Зауроподи були динозаврами, які харчувалися рослинами. У них були маленькі голови, дуже довгі шиї, довгі хвости і товсті, схожі на стовпи, ноги.

Ці динозаври бродили по континенту в крейдяний період, приблизно 92-96 мільйонів років тому.