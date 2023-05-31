В Австралії створять нову версію комедійного ситкому "Офіс", але в ній зіграють жінки. Серіал з'явиться на Amazon Prime Video.

Джерело: Variety.

Директоркою пакувальної компанії Ханною Говард стане акторка Фелісіті Ворд. За сюжетом, вона після пандемії COVID-19 отримує новини з головного офісу про те, що її філію закривають. Зокрема персонал має перейти на дистанційний формат роботи. Головна героїня буде змушена робити “дивовижні вчинки, щоб врятувати свою робочу родину”.

Вже у червні восьмисерійний серіал почнуть знімати у Сіднеї. До створення серіалу долучаться Prime Video, BBC Studios Австралії та Нової Зеландії та Bunya Entertainment.

У новій інтерпретації “Офісу” зіграють ролі Едіт Пур, Стін Раскопулос, Шарі Себбенс, Джош Томсон, Джонні Бру, Паллаві Шарда, Сьюзен Лінг Янг, Радж Лабаде, Люсі Шміт і Фірасс Дірані.

“Я в захваті від того, що в Австралії переробляють моє маленьке шоу з початку століття. Офісна політика дещо змінилася за 20 років, тож не можу дочекатися, щоб побачити, як керує сучасний Девід Брент”, – сказав автор оригінального “Офісу” Рікі Джервейс.

Прем’єра шоу запланована на 2024 рік.

Зазначимо, що серіал вже не вперше адаптують. Раніше схожі проєкти створювали у Франції, Канаді, Чилі, Ізраїлі та на Близькому Сході. Утім, оригінальна однойменна американська версія серіалу має дев’ять сезонів, а перший із них вийшов у 2005 році.