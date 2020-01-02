Про це повідомляє британське видання Evening Standard.

Експерти кажуть, що в пожежах загинули майже 8000 коал, які жили в Новому Південному Уельсі.

Регіон, який знаходиться приблизно в 240 милях на північ від Сіднея, є домом для найбільшої популяції австралійських коал – близько 28 000 особин.

Федеральний міністр охорони навколишнього середовища Суссан Лей (Sussan Ley) зазначила, що до 30 відсотків популяції рідкісних тварин могли загинути у вогні, тому що близько 30 відсотків їх місця існування були знищені.

Ветеринари рятують обгорілу коалу. Фото: AFP via Getty Images

Велосипедисти поять спраглу коалу.

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По всій країні продовжують вирувати більше 100 пожеж, які на сьогоднішній день охопили понад п’ять мільйонів гектарів землі. Девять людей загинули, і сотні будинків повністю згоріли.

Тільки у Новому Південному Уельсі згоріло близько чотирьох мільйонів гектарів.

Фото: AP

AUSTRALIA DEPARTMENT OF DEFENCE

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

  • В Австралії померла коала, яка привернула увагу всього світу після публікації відео її порятунку. Тварина не змогла одужати після опіків.