Екологи побоюються, що в австралійських лісових пожежах загинуло більше 480 мільйонів тварин.

Про це повідомляє британське видання Evening Standard.

Експерти кажуть, що в пожежах загинули майже 8000 коал, які жили в Новому Південному Уельсі.

Регіон, який знаходиться приблизно в 240 милях на північ від Сіднея, є домом для найбільшої популяції австралійських коал – близько 28 000 особин.

Федеральний міністр охорони навколишнього середовища Суссан Лей (Sussan Ley) зазначила, що до 30 відсотків популяції рідкісних тварин могли загинути у вогні, тому що близько 30 відсотків їх місця існування були знищені.

По всій країні продовжують вирувати більше 100 пожеж, які на сьогоднішній день охопили понад п’ять мільйонів гектарів землі. Девять людей загинули, і сотні будинків повністю згоріли.

Тільки у Новому Південному Уельсі згоріло близько чотирьох мільйонів гектарів.