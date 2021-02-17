В Австрії бари, ресторани, туристичні, культурні та розважальні заклади будуть закриті щонайменше до Великодня, 4 квітня.

Про це повідомляє видання The Local з посиланням на рішення уряду.

Однак у цього сектора є невелика надія, оскільки уряд Австрії 1 березня знову зустрінеться з експертами, щоб переглянути поточний курс дій.

Міністр охорони здоров’я Австрії Рудольф Аншобер заявив, що уряд відмовився від пропозицій деяких кафе і барів відкрити вуличні майданчики, оскільки в березні температура буде зростати.

Міністр туризму Елізабет Кестінгер поскаржилася на “гіркі новини для гастрономії та туризму … які були закриті протягом декількох місяців і сильно страждають від цієї ситуації”.

Маріо Пулкер, голова гастрономічною палати Віденської торгової палати, закликав уряд надати більше фінансової допомоги і підтримки тим, хто працює в цьому секторі.

Барах і ресторанах, як і раніше дозволено пропонувати їжу і напої на винос.