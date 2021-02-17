Про це повідомляє видання The Local з посиланням на рішення уряду.
Однак у цього сектора є невелика надія, оскільки уряд Австрії 1 березня знову зустрінеться з експертами, щоб переглянути поточний курс дій.
Міністр охорони здоров’я Австрії Рудольф Аншобер заявив, що уряд відмовився від пропозицій деяких кафе і барів відкрити вуличні майданчики, оскільки в березні температура буде зростати.
Міністр туризму Елізабет Кестінгер поскаржилася на “гіркі новини для гастрономії та туризму … які були закриті протягом декількох місяців і сильно страждають від цієї ситуації”.
Маріо Пулкер, голова гастрономічною палати Віденської торгової палати, закликав уряд надати більше фінансової допомоги і підтримки тим, хто працює в цьому секторі.
Барах і ресторанах, як і раніше дозволено пропонувати їжу і напої на винос.
- Конституційний суд Австрії постановив, що два урядові заходи з боротьби з розповсюдженням коронавірусу в школах — обов’язкове носіння маски та поділ класів на дві половини для навчання по черзі — є незаконними.
- З 15 січня для в’їзду в Австрію вимагається (крім свіжого негативного тесту та готовності піти на 10-денний карантин) заповнення анкети онлайн.