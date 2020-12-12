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В Австрії дозволили асистований суїцид для важкохворих

У п’ятницю, 11 грудня, Конституційний суд Австрії постановив, що закон про заборону евтаназії та всіх видів асистованого суїциду порушує право людини на cамовизначення.

Субота, 12 грудня 2020, 15:48

Про це повідомляє видання The Local.

Згідно з рішенням суду, закон про заборону асистованого суїциду буде скасовано у 2021 році.

Зокрема, в суд звернулися лікар та двоє невиліковно хворих людей. Їм вдалося переконати суддів у тому, що асистований суїцид необхідний для деяких випадків.

“Рішення свідомо піти з життя має поважатися законодавством”, — заявив голова суду Крістоф Грабенвартер.

Він також наголосив, що вибір повинен бути зроблений “вільно, без будь-якого зовнішнього впливу”.

Асистований суїцид в Австрії буде дозволеним у випадку, коли пацієнт самостійно приймає препарати для скорочення його життя, а лікар йому у цьому лише допомагає. Проте медик повинен точно з’ясувати, чи не вплинули на рішення пацієнта інші фактори, наприклад матеріальний стан. 

Суд наголосив, що перед асистованим суїцидом необхідно пересвідчитися, що важкохворі, які хочуть померти з лікарською допомогою, мають належний догляд.

До 2021 року в Австрії заборонений асистований суїцид. За цей злочин карають тюремним ув’язненням терміном на п’ять років.

Проти легалізації евтаназії виступає керівна коаліція країни. Законодавці впевнені, що лікарі та пацієнти зловживатимуть процедурою.

  • У Новій Зеландії провели референдум, за попередніми результатами якого громадяни підтримали легалізацію евтаназії.
  • В квітні суд в Нідерландах дозволив лікарям проводити евтаназію пацієнтам у випадках важкої деменції, які заздалегідь і добровільно звернулися з письмовим зверненням.
Теги: Австрія, асистований суїцид, суїцид

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