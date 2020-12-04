Колишнього міністра фінансів Австрії Карла-Гайнца Грассера засудили до восьми років в'язниці за участь у резонансному корупційному скандалі.

Про це повідомляє видання Politico.

Карл-Гайнц Грассер обіймав посаду міністра фінансів Австрії з 2000 по 2007 рік. До 2003 політик був членом ультраправої Партії свободи.

Судовий процес у справі ексміністра тривав понад три роки та отримав назву BUWOG Scandal.

У п’ятницю, 4 грудня, кримінальний суд Відня визнав Грассера винним у наданні секретної інформації приватному інвестору перед продажем 60 тисяч державних квартир у 2004 році. Слідство установило, що ексміністр отримав 9,6 млн євро за участь у цій корупційній схемі.

Також було доведено, що Грассер ввіз на територію Австрії 500 тисяч євро готівкою. Пізніше ці гроші опинились на тому ж рахунку банку, куди перерахували незаконні платежі за його участь у схемі BUWOG.

Сам Грассер винним себе не визнав. Політик заявив, що ці гроші отримав від своєї тещі, яка живе у Швейцарії. До речі, дружина політика Фіона – відомий модельєр та спадкоємиця компанії Swarovski.

Адвокат ексміністра заявив, що вони оскаржуватимуть цей “помилковий” вирок.