Близько 500 громадян України не можуть повернутися додому через посилений карантин, введений в країнах Європи у зв'язку з поширенням COVID-19.

Про це в коментарі #Буквам повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

Як повідомлялося раніше, з вівторка закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Аналогічним чином вчинили й інші країни Європи.

В результаті тільки в Австрії застрягли близько 500 громадян України. З них кілька десятків — на своїх авто, але вони не встигли дістатися до України до закриття кордонів Угорщини.

О 15:35 годині 17 березня з Австрії в Україну мав вилетіти авіарейс МАУ, проте він був скасований у зв’язку з закриттям кордонів. Громадяни, які так і не потрапили на рейс, продовжують перебувати в аеропорту.

Інші українці прибули до посольства України в Австрії, щоб отримати будь-яку допомогу. Їх нагодували та пустили в убиральні. Посильну допомогу надає українська громада Відня — приносять ковдри та необхідні речі. Посольство веде переговори про австрійськими авіалініями, але поки безуспішно.

Очікується, що українці, які застрягли в Австрії, будуть відправлені додому чартерним авіарейсом. Про дату прильоту борту мало було відомо вранці вівторка, проте ситуація досі не вирішена.

“Коли буде чартер поки незрозуміло”, — повідомив Щерба.

За словами посла, на чартерний рейс записалися 391 особа. Ймовірно, цю ніч їм доведеться провести в аеропорту. Частину громадян розмістить посольство.

“Під посольством від 60 до 70 автомобілістів. Автомобілістів ми розмістимо на ніч. А люди, які знаходяться в аеропорту, мабуть, будуть чекати чартеру в аеропорту”, — додав він.