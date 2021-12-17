Парламент Австрії легалізував асистоване самогубство для людей з хронічними чи невиліковними захворюваннями. Зміни законодавства набудуть чинності з початку 2022 року.

Про це повідомляє інформаційне агентство США AP News.

Уряд погодив нове законодавче регулювання евтаназії в Австрії. Кожен, хто хоче скористатися допомогою в самогубстві, з 2022 року може скласти “розпорядження про смерть” – подібно до “розпорядження пацієнта”. Це буде доступно лише для тяжкохворих або невиліковно хворих людей”, – йдеться у повідомленні Австрійського агентства преси (APA).

Умови закону:

асистоване самогубство не може вчинити неповнолітня особа;

доросла людина має отримати діагноз від лікаря, а також підтвердити свою здатність ухвалювати рішення самостійно;

особа має отримати медичний висновок від двох різних лікарів;

рішення про евтаназію має бути засвідчене юристом або нотаріусом.

Після виконання всіх умов людина, яка вирішила накласти на себе руки, отримає список аптек, де можна придбати відповідні препарати. Адреси закладів не розголошуватимуть публічно, а повідомлять лише юристам та нотаріусам.

Асистоване самогубство – самогубство, здійснене за допомогою лікаря, який виписує пацієнту летальний препарат.