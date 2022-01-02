Парламент Австрії схвалив відповідний закон у грудні після рішення Конституційного суду з цього приводу.

Відповідна практика буде суворо регламентована, а кожен випадок оцінюватимуть два лікарі, один з яких має бути експертом з паліативної медицини. Уряд також виділив кошти, щоб бути переконаними: ніхто не помре, якщо є можливість знайти інший шлях для допомоги, зокрема, лікування.

У Швейцарії пасивна добровільна евтаназія уже дозволена, а в Іспанії, Бельгії та Нідерландах така практика декриміналізована.

Дорослі, які хочуть покінчити зі своїм життям, повинні отримати діагноз, який входить до переліку причин здійснити евтаназію та отримати підтвердження того, що вони здатні приймати власні рішення.

Отримавши схвалення від двох лікарів, пацієнти повинні чекати 12 тижнів, щоб обміркувати своє рішення, або два тижні, якщо вони мають невиліковну хворобу.

Якщо після цього періоду очікування вони все одно хочуть продовжити, вони можуть отримати ліки, які призведуть до смерті, в аптеці, повідомивши про це юриста або нотаріуса.

Щоб запобігти зловживанням, назви аптек, які продають ці ліки, будуть розголошуватися лише юристам і нотаріусам, і не будуть рекламуватися публічно. До цього часу, згідно з австрійськими законами, кожному, хто спонукав або допоміг комусь вбити себе, загрожував до п’яти років ув’язнення. Довідка: Паліативні хворі – пацієнти усіх вікових груп, які страждають від злоякісних новоутворень ІІІ-ІV стадії захворювання, ВІЛ-інфекцію/СНІД, вроджені вади розвитку, серцево-судинні, неврологічні, респіраторні, атрофічно-дегенеративні та інші прогресуючі захворювання та післятравматичні стани, що не можуть бути вилікувані сучасними і доступними методами та засобами. Їх захворювання, травми чи синдроми супроводжуються вираженими больовими симптомами та тяжкими розладами життєдіяльності. Прогноз їх одужання, покращення стану або повноцінного відновлення функцій життєдіяльності сумнівний. Паліативна медицина – галузь медицини та охорони здоров’я, яка відповідає за максимальне покращення якості життя паліативних хворих шляхом полегшення їх страждань і ймовірного продовження життя різноманітними доступними шляхами.