Про таке рішення повідомив на пресконференції сам новообраний канцлер.
“Хочу вас поінформувати, що сьогодні президією нової Народної партії мене одноголосно призначено головою партії і одночасно також кандидатом на посаду федерального канцлера”, – заявив політик.
Новий очільник Австрійської народної партії заявив, що продовжить приділяти велику увагу проблемі нелегальній міграції, яку назвав “питанням безпеки”. За словами політика, для нього є три основні поняття: “Відповідальність, солідарність і свобода”.
У новому уряді Австрії анонсують “перестановки”: зміняться міністри внутрішніх справ, фінансів та освіти.
Довідка. Карл Нехаммер обіймав посаду міністра внутрішніх справ Австрії з січня 2020 року. До цього був генеральним секретарем Австрійської народної партії з 2018 по 2020 роки, а також членом Національної ради з 2017 по 2020 роки.
- Нагадаємо, 2 грудня 2021 року попередній канцлер Австрії Александер Шалленберг оголосив про намір піти у відставку.
- Колишній міністр закордонних справ був введений на посаду канцлера лише 11 листопада федеральним президентом Александером Ван дер Белленом — після відставки Себастьяна Курца з поста глави уряду у зв’язку з корупційними розслідуваннями проти нього та його оточення. Таким чином, Шалленберг може стати найкоротшестроковим Федеральним канцлером Австрії.
- 9 жовтня 2021 канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про відставку, оскільки його підозрюють в причетності до корупційних дій.
- Раніше австрійські ЗМІ повідомляли, що канцлер Австрії Себастьян Курц користувався приватним літаком компанії, яка пов’язана з українським олігархом Дмитром Фірташем.