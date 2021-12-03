Про таке рішення повідомив на пресконференції сам новообраний канцлер.

“Хочу вас поінформувати, що сьогодні президією нової Народної партії мене одноголосно призначено головою партії і одночасно також кандидатом на посаду федерального канцлера”, – заявив політик.

Новий очільник Австрійської народної партії заявив, що продовжить приділяти велику увагу проблемі нелегальній міграції, яку назвав “питанням безпеки”. За словами політика, для нього є три основні поняття: “Відповідальність, солідарність і свобода”.

У новому уряді Австрії анонсують “перестановки”: зміняться міністри внутрішніх справ, фінансів та освіти.

Довідка. Карл Нехаммер обіймав посаду міністра внутрішніх справ Австрії з січня 2020 року. До цього був генеральним секретарем Австрійської народної партії з 2018 по 2020 роки, а також членом Національної ради з 2017 по 2020 роки.