В Австрії наразі приблизно 65% громадян отримали повний курс вакцинації проти коронавірусу. Ті, що відмовляються — житимуть в умовах локдауну: їм заборонено відвідувати культурні та розважальні заклади, кав'ярні та ресторани, а виходити з дому — лише на роботу чи по товари найпершої потреби.

Про це повідомляє ВВС.

Загалом майже для двох мільйонів австрійців уряд влаштував життя, як за локдауну. Декотрі з них на вихідних виходили на акції протесту проти примусової вакцинації.

У поліції стосовно цього, що вдаватимуться до вибіркових перевірок у громадських місцях та штрафуватимуть усіх, хто не зможе довести, що вже зробили щеплення проти коронавірусу чи надати свідчення вакцинації.

Рівень вакцинації населення в Австрії – 65%, – один з найнижчих у країнах Західної Європи. При цьому, в Австрії зараз один з найвищих показників щоденного зараження коронавірусом з початку пандемії.

За словами канцлера Александра Шалленберга, уряд змушений вводити “локдаун для невакцинованих”, аби стримувати пандемію. Ті, що й надалі відмовлятимуть робити щеплення проти коронавірусу, житимуть в умовах локдауну щонайменше по 10 днів.

Доктор Томас Секерес, очільник Австрійської медичної палати, сподівається, що такі вимішені міри дадуть змогу підвищити загальний рівень вакцинації до 80% та вище.

Власне самі нещеплені австрійці кажуть про те, що обмеження їх прав та свобод є неконституційним.

Як відомо, з 15 листопада влада Австрії ввела локдаун для громадян, які не були вакциновані проти коронавірусу або не перехворіли на COVID-19.

Багато чиновників у Австрії, зокрема представники консервативної партії Шалленберга та поліції, висловили сумніви в тому, що такий локдаун може діяти належним чином, оскільки він поширюється лише на частину населення. Однак Шалленберг та міністр внутрішніх справ Карл Негаммер заявили, що поліція проводитиме ретельні перевірки.