Про це повідомляє телеканал CNN.

Перший смертельний випадок був зареєстрований вранці у Відні.

Міська влада розповіла, що помер 69-річний чоловік, який нещодавно їздив до Італії. Його лікували в лікарні Кайзера Франца-Йосипа в столиці Австрії.

За даними міністерства охорони здоров’я, станом на ранок в четвер в Австрії підтверджено 302 випадки захворювання на вірус.

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