Про це повідомляє телеканал CNN.
Перший смертельний випадок був зареєстрований вранці у Відні.
Міська влада розповіла, що помер 69-річний чоловік, який нещодавно їздив до Італії. Його лікували в лікарні Кайзера Франца-Йосипа в столиці Австрії.
За даними міністерства охорони здоров’я, станом на ранок в четвер в Австрії підтверджено 302 випадки захворювання на вірус.
- Україна почала підготовку другого етапу евакуації українців з Китаю через спалах коронавируса COVID-19.
- У Греції зареєстрований перший смертельний випадок в результаті захворювання коронавірусом.
- В Україні запідозрили наявність коронавируса COVID-19 у людини, яка приїхала з Польщі.