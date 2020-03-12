У четвер, 12 березня, в Австрії оголосили про перший смертельний випадок від коронавируса.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Перший смертельний випадок був зареєстрований вранці у Відні.

Міська влада розповіла, що помер 69-річний чоловік, який нещодавно їздив до Італії. Його лікували в лікарні Кайзера Франца-Йосипа в столиці Австрії.

За даними міністерства охорони здоров’я, станом на ранок в четвер в Австрії підтверджено 302 випадки захворювання на вірус.