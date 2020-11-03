Уряд Австрії оголосив триденний траур після серії атак біля синагоги у Відні, які сталися напередодні.

Про це в Facebook повідомляє уряд Австрії.

Траур триватиме до четверга, з 3 по 5 листопада.

На всіх урядових будівлях приспустять національні прапори, до таких же заходів уряд закликав і глав австрійських регіонів.

Також у вівторок о 12:00 відбудеться хвилина мовчання в пам’ять про загиблих.