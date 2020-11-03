Про це в Facebook повідомляє уряд Австрії.
Траур триватиме до четверга, з 3 по 5 листопада.
На всіх урядових будівлях приспустять національні прапори, до таких же заходів уряд закликав і глав австрійських регіонів.
Також у вівторок о 12:00 відбудеться хвилина мовчання в пам’ять про загиблих.
- Увечері в понеділок, 2 листопада, біля синагоги у Відні було чути постріли.
- В результаті теракту двоє людей загинули, ще 15 поранені. Одного з нападників поліція застрелила, а другого шукала поліція.
- Джихадисти заявили про причетність до теракту.
- Єврейська громада Австрії ухвалила рішення про тимчасове закриття всіх синагог в країні після терактів у Відні. В цілях безпеки також закрили усі єврейські установи.
- Голова міністерства внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер назвав ім’я убитого в ніч на 3 листопада віденського терориста. Терористові було 20 років, його звали Куйт Фейзулла, він був родом з Північної Македонії і раніше мав судимість за зв’язок з “Ісламською державою”.
- 3 листопада австрійська поліція провела антитерористичний рейд в Лінці та затримала одного з підозрюваних в терактах у Відні.