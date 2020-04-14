Про це повідомляє німецьке видання DW.

Уточнюється, що вже з вівторка, 14 квітня, в країні відкрилися більшість магазинів.

Зокрема, в Австрії відновили роботу магазини одягу, господарських товарів, квітів, а також книжкові магазини. При цьому власники бізнесу будуть зобов’язані дотримуватися суворих правил гігієни. Крім того, співробітники магазинів повинні регулювати певну кількість людей всередині приміщення.

У свою чергу клієнти магазинів повинні будуть носити захисні маски і дотримуватися дистанції. Також захисні маски необхідно одягати під час поїздок в громадському транспорті.

Відзначається, що в Австрії відкриється близько 80% магазинів, які були закриті на час жорстких карантинних обмежень.

Повідомляється, що на даний момент в країні підтверджено близько 14 тисяч випадків захворювання коронавірусом. При цьому від COVID-19 померли 384 людини.