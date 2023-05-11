Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер повідомив, що країна заборонить використовувати китайський застосунок TikTok на робочих телефонах державних службовців.

Про це пише Reuters.

“Заборона використовувати додаток TikTok буде поширюватися на робочі мобільні телефони державних службовців. На приватних телефонах за межами державної мережі, звісно, можна буде користуватися застосунком”, – пояснив міністр.

Цілий ряд країн, включаючи Велику Британію, США та країни ЄС, вже заблокували платформу з обміну відео TikTok з міркувань безпеки.

Зазначається, що TikTok, який належить китайській фірмі ByteDance, знаходиться під пильною увагою урядів через побоювання, що Китай використовує застосунок для збору даних користувачів або просування своїх інтересів.

Додамо, Національний центр кібербезпеки Ірландії (NCSC) вислав рекомендації працівникам урядових департаментів і державних установ не використовувати мобільний додаток TікТок на робочих пристроях.

Варто нагадати, спікерПалати представників Конгресу США Кевін Мак-Карті написав, що у Китаї мають доступ до даних користувачів TikTok. Раніше керівництво застосунку заперечувало передачу даних користувачів китайському уряду.

Як повідомляли #Букви, наприкінці 2022 року верхня палата Конгресу США одностайно проголосувала за проєкт закону, який передбачає заборону використання застосунку TikTok на державних телефонах і пристроях. Рішення відбулося з огляду на безпеку та приналежність соцмережі китайським виробникам.

Також застосунок заборонили на офіційних пристроях у Канаді, Бельгії, Індії, Данії, Чехії, Нідерландах, Великій Британії та Новій Зеландії. Аналогічне рішення ухвалили в Європарламенті та Єврокомісії.