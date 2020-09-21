З понеділка, 21 вересня, в Австрії посилили карантин через другу хвилю коронавірусу COVID -19.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

В останні дні в Австрії почали фіксувати більш ніж 800 випадків зараження коронавірусом на добу, що дозволило говорити про початок другої хвилі пандемії.

Тепер у країні заборонено збиратися у закритих приміщеннях в групах понад 10 осіб з метою проведення дозвілля та для іншої соціальної активності.

Обмеження стосуються непрофесійно організованих розважальних, освітніх або спортивних заходів у закритих приміщеннях (заняття йогою, танцями, лекції, концерти, весілля та ін.), у яких немає спеціально позначених місць для сидіння. Виняток становить тільки похорон.

Проте дозволено проводити заходи під відкритим небом без спеціальних місць для сидіння з максимальною кількістю учасників – 100 осіб.

Уточнюється, що якщо масовий захід проводиться з усіма заходами безпеки та розміщенням позначених місць для сидіння, у ньому можуть взяти участь до 1 500 осіб у закритому приміщенні і до 3 000 учасників – під відкритим небом.

Австрійське МВС повідомляє, що за минулу добу в країні було зафіксовано 621 випадок інфікування коронавірусом, 319 з яких – у Відні. Зараз у лікарнях знаходиться 341 хворий, 68 з них – у відділеннях інтенсивної терапії.