У Відні (Австрія) повідомили про проблеми зі здоров'ям в американських дипломатів. Симптоми схожі на ті, яких зазнали працівники посольства США на Кубі.

Про це повідомляє АР.

В адміністрації Джо Байдена пояснили, що займаються розслідуванням “загадкових інцидентів”, пов’язаних зі здоров’ям, про які повідомляли американські дипломати та інші державні службовці у Відні. Аналогічні симптоми фіксували в американських дипломатів та розвідників у 2016 – 2017 роках в Гавані. Розслідуванням займаються представники Держдепартаменту, Пентагону та ЦРУ.

“Ми активно розслідуємо повідомлення про можливі незрозумілі інциденти, пов’язані зі здоров’ям серед працівників посольства США у Відні. Всі працівники, які повідомили про симптоми, отримали негайну медичну допомогу та догляд”, – пояснили в США.

За деякими даними, симптоми можуть з’являтися внаслідок “пошкоджень головного мозку”, спровокованих “результатом атак з використанням мікрохвильової чи радіохвильової зброї”

Вперше про незрозумілі симптоми дипломати в Відні повідомили після інавгурації президента США Джо Байдена.

Наразі саме у Відні відбуваються переговори між Іраном та США з приводу ядерної угоди. Їх тимчасово зупинили, аби з’ясувати, чи були серед постраждалих учасники американської перемовної групи.

Йдеться про так званий “гаванський синдром”. У 2016 році на Кубі було зафіксовано 130 випадків “загадкового синдрому” серед працівників посольства США в Гавані. Дипломати повідомляли про сильний головний біль, запаморочення, а також симптоми, пов’язані зі струсом мозку. Декотрим знадобилося кілька місяців, аби повністю відновити нормальний стан здоров’я. Часто після реабілітації дипломати скаржилися, що в голові з’являється сильний шум, після чого проявляються інші симптоми.