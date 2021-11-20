У кількох австрійських містах проходили протести проти локдауну та вакцинації. Найбільш масштабною була акція у Відні.

Про це повідомило місцеве видання Kurier.

Приводом для протестів стали оголошений напередодні локдаун та обов’язкова вакцинація.

При цьому демонстрації в Австрії дозволені виключно з дотриманням обмежень – наявність респіратора FFP2 або COVID-сертифіката.

У Відні для забезпечення порядку мобілізували 1300 поліціянтів, які охороняли 12 тисяч протестувальників. Хоча організатори заявляли про 150-200 тисяч учасників, підтвердження цим словам знайти не вдалося.

Як повідомило видання, перед демонстрацією відверто закликали до насильства у чатах месенджеру Telegram.

У поліціянтів кидали димові шашки та різні предмети. Кілька людей були заарештовані.

“Ми не проти вакцинації, а проти примусу”, – вимагали протестувальники.

При цьому на одному з плакатів було написано: “Невакцинований – покладіть вакцинацію до дупи”.

Деякі протестувальники невеликими групами мітингували перед рестораном швидкого харчування McDonald’s на Штефанплатц, готелем Sacher та галереєю Альбертіни.

Близько 20:00 за місцевим часом (21:00 за київським) протестувальники розійшлися.