Про це повідомило місцеве видання Kurier.
Приводом для протестів стали оголошений напередодні локдаун та обов’язкова вакцинація.
При цьому демонстрації в Австрії дозволені виключно з дотриманням обмежень – наявність респіратора FFP2 або COVID-сертифіката.
У Відні для забезпечення порядку мобілізували 1300 поліціянтів, які охороняли 12 тисяч протестувальників. Хоча організатори заявляли про 150-200 тисяч учасників, підтвердження цим словам знайти не вдалося.
У поліціянтів кидали димові шашки та різні предмети. Кілька людей були заарештовані.
die situation vor wenigen minuten (ca. 17:15) am burgtor. #w2011 pic.twitter.com/9uP5ZvxLZI
— _ (@chaosilog) November 20, 2021
🇦🇹 Protest against Covid restrictions in Wien, Austria.
Austria goes into full lockdown.#Vienna #Wien #Austria pic.twitter.com/ONrOJAc489
— Based 🇫🇮 (@Based_FIN) November 20, 2021
“Ми не проти вакцинації, а проти примусу”, – вимагали протестувальники.
При цьому на одному з плакатів було написано: “Невакцинований – покладіть вакцинацію до дупи”.
Деякі протестувальники невеликими групами мітингували перед рестораном швидкого харчування McDonald’s на Штефанплатц, готелем Sacher та галереєю Альбертіни.
Близько 20:00 за місцевим часом (21:00 за київським) протестувальники розійшлися.
- 26 жовтня 2021 року у Відні вже відбувалася демонстрація проти карантинних обмежень та примусової вакцинації, в якій взяли участь майже 1700 осіб. Серед натовпу помітили представників ультраправих організацій.
- Цього року у Відні тисячі людей раніше також виходили на акцію протесту проти карантинних обмежень, введених через епідемію коронавірусу.
- Працівники американської технологічної компанії General Electric вийшли на акцію протесту, вимагаючи скасування обов’язкової вакцинації проти коронавірусу.
- Також протестували проти обмежень, запроваджених для боротьби з COVID-19 у Берліні, де на вулиці вийшли від 5 до 10 тисяч осіб. Поліція застосувала проти мітингувальників водомети та сльозогінний газ.